Detalhes luxuosos e tecnologia: veja os estádios da Copa do Catar

O Catar, sede da Copa do Mundo de 2022, é um país conhecido pelas riquezas e luxos. Está localizado em uma península e de seu litoral no Golfo Pérsico é possível ver a capital Doha, com arranha-céus futuristas. No país, oito estádios vão ser palco dos jogos do Mundial da Fifa, que começa em 20 de novembro. E a ostentação também está presente nas instalações.

Os estádios que vão receber as partidas da Copa são o Khalifa International, o Al Bayt, o Al Janoub, o Ahmad Bin Ali, o Al Thumama, o Education City, o 974 e o Lusail.

Com especificidades em cada um deles, um detalhe chama atenção. Será a Copa do Mundo com estádios mais próximos uns dos outros – as mais distantes estarão apenas a 70 km umas das outras.

O único estádio que não foi erguido exclusivamente para a Copa, entre os oito, é o Khalifa International. Além das inovações e tecnologias pensadas, os arquitetos construíram o primeiro projeto “desmontável”, já que algumas sedes utilizadas pela Fifa vão ser reduzidas após o Mundial, dando lugar a hotéis, por exemplo.

Conheça algumas curiosidades de cada um deles

Estádio Al Bayt

Com capacidade para até 60 mil torcedores, a arena é toda coberta com estilo de “tenda”. A ideia faz referência às Bayt al sha’ar, que são as tendas usadas pelos nômades árabes. Além disso, seu interior impressiona pelas características que lembram a cultura e riqueza do país. O projeto paisagístico foi encomendado junto às utilidades subterrâneas do espaço.

Estádio Khalifa International

O único estádio que já existia antes do Mundial e o mais importante do país, o Khalifa foi construído em 1976. Os dois arcos principais formados em seu exterior representam “o abraço dos torcedores”. Shopping, centro aquático e hotel fazem parte do complexo ao seu redor, além de uma tecnologia de resfriamento para jogos no verão.

Estádio Al Janoub

Em homenagem a um símbolo do país, o estádio lembra os “dhow”, tradicionais barcos de pesca de pérolas, e pode acomodar até 40 mil pessoas.



Estádio Ahmad Bin Ali

Era o antigo estádio Al Rayyan Sports Club, time no qual o colombiano James Rodríguez atuou. Sua fachada representa “a família, o deserto, a flora e fauna nativas, assim como o comércio local e internacional”. Sendo exemplo de uma nova tecnologia do país sede, será readaptado no futuro e sua capacidade de 40 mil pessoas será reduzida pela metade.

Estádio Al Thumama

Assim como outras coberturas que remetem a características do país, o Al Thumama lembra chapéu tradicional da região, usado pelos homens adultos, chamado “gahfiya”. No futuro, um hotel fará parte da estrutura após metade do estádio também ser “desmontada”.

Estádio Education City

Com áreas verdes no interior, os bancos excedentes após o Mundial serão todos doados, já que os 40 mil lugares serão reduzidos para 25 mil.

Estádio 974

O nome remete a 974 contêneires na fachada que homenageiam o comércio internacional e a navegação. Também faz referência ao código de discagem do país. Como as obras do Fenwick Iribarren Architects, que serão desmontadas, o estádio não permanecerá como está hoje.

Estádio Lusail

Palco da grande final da competição, em 18 de dezembro, é o estádio de maior capacidade, já que comporta 80 mil torcedores. Nele, a decoração árabe foi o ponto de partida para a criação da estrutura. No futuro, será um centro comunitário.