Detento é morto durante briga no presídio de Teixeira

Destaque



Publicado em 14 de fev de 2022 e atualizado às 11:33

Um presidiário foi morto no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, nesta segunda-feira (14) de fevereiro. As informações preliminares, revelam que o detendo Luíz Carlos, teria apoderado de uma arma branca no moomento de uma briga.

Durante a desavença Luiz Carlos teria conseguido atingir outros 3 detentos. Mas devido as desproporções acabou morto. Os feridos foram socorridos e encaminhados para a unidade hospitalar municipal.

Um Inquérito Policial deverá ser conduzido pela 8ª COORPIN, para elucidação do ocorrido.

O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.