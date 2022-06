Detran-BA abre processo seletivo com 540 vagas de trabalho em Salvador e no interior

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) abre, na próxima sexta-feira (03), o processo seletivo 01/2022, para Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Serão disponibilizadas 540 vagas divididas entre funções de nível superior e nível médio.

As inscrições serão feitas via internet no site da selecao.ba.gov.br, e vão até o dia 07 de junho às 23h59. A remuneração para nível superior é de R$ 2.838,97 e para nível médio R$ 2.066,69. O edital completo está disponível nesse link.

O processo REDA será realizado em uma única etapa, através de avaliação curricular por caráter eliminatório e classificatório. O contrato desse processo será de até três anos e só poderá ser renovado uma única vez com o mesmo prazo. Para nível médio, serão disponibilizadas vagas para atendente administrativo e vistoriador. Nesse processo, há vagas para examinadores que deverão ter curso superior em qualquer área e profissionais diplomados em Administração e Direito.

Segundo o diretor-geral, Rodrigo Pimentel, o processo seletivo vai melhorar e qualificar o atendimento ao cidadão. “Buscamos, cada vez mais, oferecer um serviço de qualidade, com segurança e agilidade. Esses novos servidores vão colaborar para as inúmeras ações e serviços realizados pelo órgão. Apenas para a função de examinador serão 123 vagas, além de 94 para vistoriador”, afirmou Pimentel.

Após análise de toda a documentação, será publicado no diário oficial no dia 02 de julho, o resultado final da avaliação curricular junto com a homologação do processo seletivo.