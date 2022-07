Detran-BA acompanha o processo do MP-BA que investiga fraudes no órgão

Integrantes da Corregedoria do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) participaram de todas as fases e acompanharam o desenvolvimento das investigações e a aceitação da denúncia pelo Judiciário após a Operação deflagrada pelo Ministério Público da Bahia sobre esquema fraudulento envolvendo ex-servidores e despachantes, em fatos ocorridos entre 2018 e 2019.

A denúncia, recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, é um desdobramento da “Operação Fake Rent” e embasada na investigação sobre esquema de adulteração documental de cerca de 100 veículos de luxo pertencentes a 20 locadoras que funcionam em Porto Seguro, Ilhéus, Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas.

A fraude consistia em apropriação indevida dos veículos com inserção de dados falsos no sistema do órgão para, em seguida, comercializá-los.

Em fevereiro deste ano, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e Lauro de Freitas na segunda fase da Operação, a partir do aprofundamento das investigações do MP-BA, através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), após análise dos sigilos bancário, fiscal e material apreendidos durante as buscas na primeira fase da operação.

Os fatos foram informados às autoridades competentes pela atual diretoria do órgão logo após conhecimento das irregularidades. Os servidores denunciados já estão exonerados.

Por | Detran-BA