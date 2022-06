Detran-BA apresenta cases de sucesso ao Departamento de Trânsito de MG

Comitiva mineira conheceu estrutura do SAC e serviços modernos implantados pelo Detran-BA.

Troca de conhecimentos, aprimoramento de sistemas e segurança nos processos administrativos. Com base nesse tripé, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) foi o escolhido por representantes do Departamento de Trânsito de Minas Gerais que vieram a capital baiana conhecer o funcionamento das atividades diárias do órgão baiano, nesta terça e quarta-feiras (7 e 8).

Na sede da autarquia, o diretor-geral de Detran-BA, Rodrigo Pimentel, recebeu o diretor – delegado geral, Eurico da Cunha Neto e o coordenador administrativo de trânsito do órgão mineiro, Márcio Savino.

“Muito importante essa troca de experiências. Estamos orgulhosos pela atuação de toda nossa equipe que projeta a Bahia, mais uma vez, no âmbito nacional, desde processos administrativos até aqueles que tramitam lá na ponta com os vistoriadores. É o nosso estado utilizado como case de sucesso na busca por um trânsito cada vez melhor”, pontuou.

Já os visitantes revelaram a motivação para escolha do Detran-BA. “É um exemplo para o Brasil. Acompanhei de perto as inovações tecnológicas, o processo de primeiro emplacamento online, as credenciadas que realizam vistorias e a própria vistoria realizada pelo Detran-BA. Saio daqui levando para Minas Gerais várias ideias, principalmente, as atividades que acontecem sincronizadas com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Estou impressionado com a estrutura física, o atendimento e os serviços prestados pelo SAC. Sem dúvida, é um grande avanço implementado pela Bahia”, enfatizou o diretor – delegado geral, Cunha Neto.

Nesta quarta, a comitiva conheceu a estrutura de vistoriadoras credenciadas além da Central de Atendimento do Detran-BA, em um shopping de Salvador.

Também participaram do encontro, o diretor de Veículos do órgão baiano, Lucas Machado, o coordenador de veículos, Antônio Sérgio França, o coordenador de Articulação e Apoio às Descentralizadas, Vinícius Amorim e a coordenadora de veículos do órgão no SAC Shopping da Bahia, Daniela Lima.

FOTO: Itailuan dos Anjos / ASCOM Detran-BA