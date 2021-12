Detran-BA contabiliza mais de 2,5 milhões de serviços em 2021

Giro no Mundo



29 de dez de 2021

Apesar de 2021 também ter sido um ano atípico por causa da suspensão de atendimentos presenciais em diversos períodos, como medida de prevenção e enfrentamento à Covid-19, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) soma mais de 2,5 milhões de serviços anuais referentes a condutores e veículos.

A promoção de mutirões de testes práticos na capital, RMS (Região Metropolitana de Salvador) e interior do estado contemplou candidatos à primeira CNH e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Durante todo o ano, foram programados mais de 101 mil exames para todas as categorias de CNH, reduzindo a espera pelo serviço, interrompido durante os meses mais críticos da pandemia.

A retomada da demanda espontânea em determinadas unidades do SAC, resultou em ampliação do atendimento ao público. Dentre os mais de 160 serviços oferecidos pelo Detran-BA, os mais solicitados pelos condutores foram a renovação da habilitação, troca de Permissão para Dirigir e mudança de categoria da CNH. Para serviços de veículos, os mais concorridos foram transferência de propriedade, autorização para confecção de placas e troca para placas Mercosul.

“Nosso desafio maior é criar alternativas para o público resolver o que procura em poucos cliques, para isso, investimos no atendimento através do SAC Digital e em nosso Portal. Já temos programados novos serviços na modalidade digital que serão lançados no início de 2022 para aproximar ainda mais o órgão do cidadão”, destaca o diretor-geral, Rodrigo Pimentel.

FOTO: Itailuan dos Anjos (Ascom Detran-BA)