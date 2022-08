Detran-BA divulga lista final e convoca aprovados no processo seletivo REDA

Foi publicado nessa quinta-feira (18), no Diário Oficial do Estado (DOE,) o resultado final e a homologação do processo seletivo simplificado para funções de nível médio e nível superior do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito). Os convocados devem consultar a lista final no site do órgão, através do link https://detran.ba.gov.br/ upload/editais/editais- 3689922.pdf

Os aprovados no Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) 001/2022 devem comparecer à sede do Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 7744, Pernambués, Salvador – BA, das 09h às 12h e das 13h30 às 16h, horário local, em dias úteis, conforme cronograma divulgado no anexo I. A lista da documentação necessária também está disponível no site e os convocados são chamados por etapas.

Junto à lista, a Coordenação de Recursos Humanos disponibilizou o modelo de declaração para apresentação no ato da contratação já preenchida.

As funções temporárias da lista são para: Técnico Nível Superior – Examinador, Técnico Nível Superior – Direito, Técnico Nível Superior – Administração, Técnico Nível Superior – Qualquer Área. Técnico Nível Médio – Vistoriador e Técnico Nível Médio – Atendente.

Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas. O cronograma poderá ser alterado mediante Decreto Estadual em função da Covid-19.

Por | Detran-BA