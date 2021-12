Detran-BA fecha 2021 com quatro diferentes leilões

Sociedade



Quatro novos leilões executados pelo Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) movimentam interessados em nove municípios baianos, até o final deste ano. São 1.320 lotes de veículos conservados e sucatas aproveitáveis e os editais contendo todas as informações já estão disponíveis para consulta no site do órgão www.detran.ba.gov.br, na aba “Leilões”.

Os eventos acontecem através da modalidade online e os lotes poderão ser visitados previamente em Salvador, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Alagoinhas, Barreiras, Jequié e Vitoria da Conquista.

Entre as vantagens, preços em conta, variedade de modelos e oferta de muitos lotes para o comércio de peças (destinados às credenciadas para venda), conforme explica Júlia Sanches, presidente da Comissão de Leilão. “O objetivo é atrair um bom público, pois os eventos organizados pelos leiloeiros oficiais acontecem em datas próximas”.

Alguns dos destaques são o Hyundai/HB20 1.0, ano 2015, lote 078, custodiado em Simões Filho, com lance inicial de R$ 800 e o Gol 1.0, no pátio de Irecê, identificado no lote 075, com lance mínimo de R$ 400.

Simões Filho (Edital de Leilão no. 14.2021)

Até o dia 20/12, para registros de lances na modalidade eletrônica, através do site da empresa leiloeira oficial www.kcleiloes.com.br e a visitação acontece no endereço: Av. Elmo Serejo de Farias, 3516, CIA1, Simões Filho, de 13 a 17 de dezembro.

Camaçari e Feira de Santana (Edital 15.2021)

Os lances estão abertos até o dia 21/12 através do site www.patiorochaleiloes.com.br . As visitações acontecem em Feira de Santana na Av. Eduardo Fróes de Mota, 2221, Caseb. Em Camaçari: Av. Jorge Amado, Quadra H, Lote 1, Poloplast, de 14 a 20 de dezembro.

Alagoinhas, Irecê e Salvador (Edital 16.2021)

Até o dia 22/12 para registros de lances através do site www.nordesteleiloes.com.br. Entre 15 e 21 de dezembro, os lotes estarão abertos à visitação nos pátios da Rua Padre Godinho s/n, Santa Teresinha, em Alagoinhas. Em Irecê: Av. Primeiro de Janeiro, 2805, Alto do Moura e Salvador: Rua Martiniano Bomfim, 9, Retiro.

Barreiras, Jequié e Vitória da Conquista (Leilão 17.2021 )

Até o dia 27/12 os lances estão abertos no site oficial (www.rjleiloes.com.br). Os lotes podem ser examinados entre 17 e 23 de dezembro, nos pátios da Rodovia BR 242/020, 6448, Chácara Candeias, em Barreiras. Já em Jequié, a consulta acontece no endereço: Rua Jean Tores de Oliveira, 215, Lote Cidade Nova, Quadra 38, Kennedy. E em Vitória da Conquista: Av. Lara Nunes, 330, Boa Vista.

