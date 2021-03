Detran-BA implanta drive-thru na Retran de Lauro de Freitas para entrega de CNH

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) implanta nesta terça-feira (23) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o drive-thru que vai funcionar na unidade descentralizada do órgão (Retran), para a entrega de carteira de habilitação (CNH) solicitada no SAC do município.

O serviço na Retran estará disponível de segunda-feira a sábado, das 8h às 14h, seguindo os protocolos de segurança sanitária. O condutor deve agendar a retirada do documento no portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital.

Ainda na RMS, o Detran-BA está com drive-thru para a liberação de CNH em quatro postos SAC da capital (Barra, Bela Vista, Salvador Shopping e Shopping da Bahia) e também no SAC Camaçari. Em todas as unidades, o atendimento é somente por hora marcada.

As medidas visam minimizar o impacto da pandemia da Covid-19, que provocou a suspensão dos serviços do Detran-BA na RMS, até sábado (27). “Temos feito um esforço para disponibilizar a CNH, neste momento delicado em que muitas pessoas precisam do documento para o trabalho em serviços essenciais. Nossa ideia é ampliar o drive-thru na região metropolitana”, declarou a diretora de Habilitação do Detran-BA, Carla Santiago.

Por | Ascom Detran-BA