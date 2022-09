Detran-BA inaugura unidade em Itanhém e amplia serviços em três cidades

A cidade de Itanhém situada no Extremo Sul da Bahia, a 839 quilômetros de Salvador, será contemplada, a partir dessa quinta (29), com um Posto Avançado para realização de serviços do Detran.

Uma antiga reivindicação dos mais de 20 mil munícipes agora se transforma em realidade, evitando deslocamentos para cidades vizinhas.

A inauguração faz parte do processo de descentralização do atendimento, investimento em infraestrutura e tecnologia iniciado nos últimos anos pelo Detran-BA. O órgão tem atuado para proporcionar ao cidadão baiano serviços com maior agilidade e comodidade.

Gandu

O município de Gandu passou a contar com a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na própria cidade. O serviço foi inaugurado na última quarta-feira (28), na 2ª Retran.

Além do atendimento para os serviços referentes à CNH, outra novidade são as novas instalações da sede. A unidade tem capacidade para atender 60 serviços de habilitação com foto, por dia. No local também são realizados serviços relacionados a veículos.

A 2ª Retran está situada na Rua Nestor Lopes da Silva no centro da cidade, ao lado dos Correios.

Mais serviços

Unidades do Detran nos municípios de Prado e Maracás também passarão a realizar serviços de habilitação. Em Maracás os serviços já estão sendo utilizados pelos cidadãos e a previsão é que a cidade de Prado ganhe o reforço de novos serviços nos próximos dias.

Em março, a região Oeste contou com a informatização da unidade do Detran no município de Santana, que passou a realizar serviços gerais de veículos como alienação, desalienação e transferência, sem a necessidade do deslocamento do cidadão para a Ciretran em Santa Maria da Vitória.

Em junho, a população de Cruz das Almas passou a contar com todos os serviços concentrados em um único espaço, totalmente reformado.

Já a 3a. Ciretran em Feira de Santana, passou por obras de reforma e ampliação das suas instalações para oferecer maior comodidade aos cidadãos que buscam os serviços do Detran-Ba na região.

