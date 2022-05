Detran-BA investe em tecnologia e cartões de exames para CNH passam a ser eletrônicos

A inovação já funciona em Salvador oferecendo agilidade e mais comodidade ao cidadão

Uma novidade tecnológica já começa a oferecer resultados interessantes ao processo de modernização do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito).

É o cartão de avaliação eletrônico que passou a ser utilizado durante as avaliações de exames práticos para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e efetivado durante a programação do Maio Amarelo, movimento internacional pela redução de acidentes no trânsito.

A inovação utilizada pela banca examinadora em Salvador, através do desenvolvimento de um aplicativo e celulares com configuração especial, já reduz à metade, o tempo de espera pelos resultados.

A previsão é que nos próximos meses o serviço esteja disponível em todo o território baiano, progressivamente, tendo como critério de prioridade as cidades com o maior número de exames. “É um passo muito importante. Com a compra desses equipamentos e a informatização do sistema de cartões, estamos otimizando o tempo de entrega dos resultados, a redução dos recursos públicos e a segurança tanto para o examinador, quanto para o candidato”, enfatizou o coordenador da banca examinadora, Ricardo Anunciação.

O novo sistema segue um fluxo totalmente virtual através da identificação facial substituindo a biometria digital. Desde o agendamento, passando pela avaliação e disponibilização do acesso à informação pelo candidato, o envio para o Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados), até a confecção da CNH.

“Trabalhamos de forma intensiva para modernizar o órgão através de mecanismos como esse, que oferecem rapidez e segurança ao processo. Investir em tecnologia significa serviços mais ágeis e com maior comodidade para o cidadão. Buscamos um Detran cada vez mais forte, para que possamos ter um trânsito cada vez mais seguro”, ressaltou o diretor-geral do órgão, Rodrigo Pimentel.

É válido ressaltar que o acesso ao aplicativo só está disponível para os examinadores cadastrados ao Renach.

FOTO: Itailuan dos Anjos / ASCOM Detran-BA