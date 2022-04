Detran-BA lança edital para credenciamento de médicos especialistas em tráfego

Com o objetivo de dar seguimento às perícias médicas, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) lançou o Edital de Chamamento Público 001/2022, publicado no Diário Oficial no início do mês de março, para o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas na prestação de serviços especializados em Medicina de Tráfego, composição de Juntas Médicas, Bancas Examinadoras e ainda composição de Juntas Especiais de Saúde pelo CETRAN-BA (Conselho Estadual de Trânsito).

Atualmente, a banca de perícia médica do Departamento está completa com a atuação de três profissionais. A partir das novas contratações, o Detran-BA ampliará a quantidade de juntas de perícias médicas, viabilizando a realização de perícias diárias, consequentemente atendendo a um maior número de condutores.

Os interessados em participar do credenciamento devem cumprir todas as exigências contidas no Edital de Credenciamento e Anexos e pertencer ao segmento pertinente ao objeto licitado.

A inscrição será realizada através do preenchimento de formulários disponibilizados pelo órgão com apresentação de documentos obrigatórios, conforme contam no Edital disponível no site oficial www.detran.ba.gov.br na aba Editais: https://www.detran.ba.gov.br/upload/editais/editais-4883470.pdf