Detran-BA passa a fazer parte do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) finalizou, nesta semana, a integração ao sistema do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest), implantado pelo Ministério da Infraestrutura. A Bahia entrou para o grupo de 15 estados que já disponibilizam as informações sobre as ocorrências nas vias.

O levantamento dos dados é feito pelo Detran-BA, em parceria com as secretarias estaduais da Infraestrutura (Seinfra), Segurança Pública (SSP) e Saúde (Sesab), Batalhão de Polícia Rodoviária da PM (BPRv), Transalvador e Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações sobre o número de acidentes e os locais em que eles aconteceram, com o perfil das vítimas e quantidade de feridos e mortos, são consolidadas pelo Detran-BA e enviadas ao sistema Renaest, disponível no portal do ministério (www.infraestrutura.gov.br).

No primeiro relatório, com dados de janeiro de 2018 a outubro de 2020, a Bahia registrou 52.874 acidentes de trânsito, com 79.645 vítimas não fatais e 5.002 mortes. As estatísticas completas do período estão disponíveis no site do Detran-BA (www.detran.ba.gov.br), no campo “Consulta/Registro de acidentes”.

Assessoria de Comunicação