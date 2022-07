Detran-BA realiza novo leilão de veículos em Salvador e outros três municípios

Entre os meses de junho e julho de 2022, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) abriu dois leilões ao público, com o total de 835 lotes de veículos e sucatas aproveitáveis, custodiados em sete cidades baianas.

A publicação do último edital faz referência ao certame que acontece no formato virtual para bens que poderão ser visitados, a partir do dia 15 (sexta), em Salvador, Barreiras, Irecê e Vitória da Conquista.

Os interessados deverão acessar o site do órgão www.detran.ba.gov.br, na aba leilões, seguir as regras do edital (Nº 07/2022) onde constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos 550 lotes e orientações gerais para registro de lances que poderão ser realizados até a data de fechamento dos grupos.

Entre os destaques em Salvador, o VW/Novo Voyage 1.6, ano 2012, com lance inicial de R$ 4.000,00, no lote 0065. Outro destaque é o Hyundai/Hb20 1.0, 2013, com início de lance no valor de R$ 5.000,00, no lote 0020.

Entre todos os lotes disponíveis para a capital baiana estão 48 veículos e 102 motocicletas conservados. A lista completa dos veículos está disponível no site do leiloeiro oficial (www.rjleiloes.com.br). Dúvidas poderão ser esclarecidas, através do telefone (71) 3116-2300 ou e-mail: [email protected] br , da Comissão de Leilão.