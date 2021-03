Detran-BA retoma atendimento somente no interior do estado

Imagem divulgação – Assessoria de Comunicação DETRAN-BA – Departamento Estadual de Trânsito da Bahia

Em função da decisão do Governo do Estado de prorrogar as medidas restritivas de prevenção à Covid-19, as atividades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) sofreram alterações. As unidades do órgão, localizadas em Salvador e Região Metropolitana, não irão funcionar nesta quarta (3), quinta (4), sexta-feira (5) e sábado (6). O atendimento ao público será retomado na próxima segunda-feira (8).

Os procedimentos que estavam agendados para o período foram cancelados. O cidadão deve acessar o portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital e fazer a remarcação. Um dos serviços mais procurados, que é a emissão do documento do veículo (CRLV-e), está disponível direto na plataforma eletrônica.

Já as unidades descentralizadas do Detran-BA (Ciretrans, Retrans e Postos Avançados), localizadas em municípios do interior, voltam a funcionar nesta quarta-feira (3), somente por meio de hora marcada no SAC Digital. O órgão orienta os usuários para que sigam rigorosamente o agendamento prévio, com o objetivo de evitar aglomerações.

