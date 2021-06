Detran-BA retoma debates em Brasília com órgãos de trânsito sobre avanços tecnológicos no setor

Giro no Mundo



Mais de um ano depois de reuniões apenas virtuais, por causa das medidas restritivas contra a Covid-19, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) está de volta aos encontros presenciais em Brasília, para debater os impactos da crise sanitária nos serviços de habilitação e veículos e na segurança viária.

O Detran-BA participa nesta quarta (16) e quinta-feira (17), no Salão de Convenções do Hotel San Marco, na capital federal, do 69° Encontro Nacional dos Detrans, com o tema “Tecnologias, Soluções e Melhorias para o Trânsito”. Durante o evento será realizado um fórum de comunicação voltado para o setor.

Os órgãos irão discutir a virtualização de serviços para condutores e proprietários de veículos, no período da pandemia, e a aplicabilidade das recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), entre outros temas.

