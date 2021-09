Detran-BA reúne especialistas em Workshop na Semana Nacional de Trânsito

Região / Mundo



No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O tema da Semana Nacional de Trânsito, edição 2021, vai permear as palestras e discussões dentro da programação do Workshop promovido pelo DETRAN-BA (Departamento Estadual de Trânsito da Bahia) e que acontece entre 20 e 24 de setembro, às 15 horas. O objetivo é motivar a adoção de uma nova postura da sociedade, em especial dos motoristas, aumentando a segurança nas vias de tráfego e ampliando o debate atualizado sobre o tema.

De segunda a sexta, os interessados vão acompanhar a transmissão ao vivo através dos canais do Detran-BA nas redes sociais, (youtube.com/detranbahia) e (facebook.com/detranbahiaoficial). Especialistas vão ajudar o público a entender a importância do Código de Trânsito Brasileiro, a necessidade da direção defensiva, da fiscalização e, de que forma, o cidadão pode contribuir para que todos adotem atitudes responsáveis nas vias com o intuito de preservar vidas.

A semana de palestras on-line vai reunir o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel e especialistas de educação para o trânsito. Entre eles, a jurista Elizete Lanzoni (SC), uma das mais respeitadas estudiosas do Código de Trânsito Brasileiro.

Também participam o Ten. Cel André Borges, coordenador de Fiscalização e Operações de Trânsito do Detran-Ba, a auditora de Gestão de Segurança Viária ISO 39.001 e presidente do CETRAN-BA (Conselho Estadual de Trânsito), Mag Gramacho, o especialista em Segurança Viária, Ten. Cel Luide Souza e a coordenadora do Centro de Formação de Condutores da Polícia Militar, Major Cristianne Campos.

