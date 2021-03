Detran e Polícia Militar reafirmam parceria pela segurança no trânsito

A continuidade do acordo de cooperação técnica entre os órgãos e o reforço na Operação Lei Seca foram os temas da reunião, nesta quinta-feira (4), no Comando da Polícia Militar, em Salvador, entre o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), Rodrigo Pimentel, e comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho.

O Detran-BA e a Polícia Militar são parceiros em ações de fiscalização no trânsito, na capital e no interior, para retirar de circulação condutores e veículos irregulares, além de contribuir no combate à criminalidade.

Em 2020, foram realizadas 519 operações, com 74.778 pessoas e 37.006 veículos abordados.

Durante a pandemia da Covid-19, as abordagens seguem os protocolos de prevenção à doença. “A fiscalização nas vias não pode parar, porque, infelizmente, muita gente continua cometendo infrações.

Essa parceria com a PM é fundamental para evitar acidentes, que causam grande impacto na rede de saúde e devem ser coibidos nesse momento crítico da Covid-19. Por isso, o nosso desafio é ainda maior”, declarou o diretor-geral do Detran-BA.