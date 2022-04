Detran promove leilão em Teixeira de Freitas e região

O Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) está com três leilões online abertos. O interessado deve acessar o site do órgão, através do link (https://detran.ba.gov.br/ leiloes.php), seguir as regras dos editais e ficar atento aos prazos para registro de lances que poderão ser realizados até os dias 26, 27 e 28 de abril, respectivamente. Os certames oferecem, além de sucatas aproveitáveis, veículos conservados e custodiados em sete cidades baianas.

Nos editais dos leilões 003/2022, 004/2022 e 005/2022 constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos 923 lotes com orientações gerais aos interessados. “É necessário ler com atenção os editais para entender como funciona cada um dos processos e os requisitos exigidos”, recomenda a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches.

A camioneta Chery Tiggo 2.0, ano 2009/2010, com lance inicial de R$ 5.000,00, no lote 095 e custodiada no município de Senhor do Bonfim é um dos destaques. O lote 0033 traz a Honda Biz 125, ano 2012, com lance inicial de R$ 800,00, em Camaçari. Na mesma cidade, um Peugeot/206 SW16, ano 2007, com lance inicial de R$ 2.000,00. Todas as outras opções, fotos e lances mínimos dos bens estão nos sites dos leiloeiros oficiais.

Por | Detran-BA