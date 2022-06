Dez apostas de MG batem na trave em Quina de R$ 13,5 milhões

Dez apostas de Minas Gerais bateram na trave no concurso 5878 da Quina, cujo prêmio principal foi de quase R$ 13,5 milhões. A Caixa realizou o sorteio nesta segunda-feira (13/6), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Jogadores de Carangola, Delfinópolis, Ipatinga, Itabira, Juiz de Fora, Montes Claros, Recreio, São Francisco de Paula e São Francisco de Sales acertaram quatro números em jogos simples, com cinco dezenas anotadas no volante, e faturaram R$ 6.308,38.

Já o sortudo de Santo Antônio do Monte comprou um cartão com sete dezenas e embolsou o triplo do valor: R$ 18.925,14.