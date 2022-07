Dez estados devem aderir ao pacto global de reutilização de plástico

Vinte e um governos devem se unir ao Compromisso Global pela Nova Economia do Plástico. O anúncio foi feito durante a Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas, encerrada no início deste mês, em Lisboa. Dez estados brasileiros aderiram a esse acordo de combate à poluição plástica no mundo. São Paulo e o Consórcio Nordeste, que representa os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A população desses estados equivale a quase metade dos brasileiros.

O Compromisso Global foi criado há 4 anos e reúne empresários e governos para transição de modelo econômico no qual o plástico nunca se tornaria resíduo. Todos os signatários se comprometem a estabelecer ações e metas para enfrentar a poluição e devem relatar o progresso anualmente.

Austrália, Bélgica, Quênia, México, Gana e Tailândia também anunciaram recentemente a intenção de aderir ao documento, que conta hoje com mais de 500 signatários, representantes de toda a cadeia de valor do plástico.

Durante a Conferência dos Oceanos, o ministro do Meio Ambiente e chefe da delegação brasileira, Joaquim Leite, já havia defendido a criação de novos instrumentos de proteção e uso sustentável do ambiente marinho. Um deles era a criação do instrumento global para reduzir a poluição plástica.

Em março, a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente adotou a resolução de convocar um Comitê Intergovernamental para desenvolver, em dois anos, um instrumento juridicamente vinculante sobre poluição desse tipo de resíduo.

De acordo com relatório da Nações Unidas, a transição da cadeia reduzirá o volume anual de plástico que vai para os oceanos em 80%, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25%. A economia gerada pode chegar a 200 bilhões de dólares, além da criação de 700 mil empregos, principalmente nos países do hemisfério sul.

Gabriel Corrêa – Repórter da Rádio Nacional