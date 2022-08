Dez mil ingressos já foram vendidos para Cruzeiro x Chape no Mané

Falta apenas uma semana para o duelo entre Cruzeiro e Chapecoense, que o Metrópoles traz para a Arena BRB Mané Garrincha, no próximo dia 13 de agosto, às 16h30. Com a data do jogo se aproximando, os torcedores se movimentam para garantir seus ingressos.

Até este sábado (6/8), mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para acompanhar o líder da Série B, que retorna a Brasília após seis anos.

E para convocar a torcida do Cabuloso na cidade, jogadores do Cruzeiro têm feito vídeos exclusivamente para o Metrópoles. Veja as convocações feitas pelos atacantes Edu, Chay e pelo lateral-esquerdo Matheus Bidu:

O Cruzeiro é o atual líder da Série B, com 46 pontos. Antes do duelo contra a Chapecoense no DF, a Raposa enfrenta a Tombense, neste sábado (6/8), e o Londrina, na terça (9/8).

Ingressos Para o torcedor que ainda deseja garantir o seu ingresso, para o jogo, os bilhetes podem ser adquiridos on-line, neste link, ou nos pontos físicos informados abaixo. Confira os detalhes:

Os setores disponíveis no estádio para compra são as cadeiras inferiores e o hospitality. O primeiro setor tem uma proximidade maior com o gramado, enquanto a outra área conta com assentos estofados, banheiros e bares mais exclusivos e próximo ao setor de arquibancada.

Confira os valores:

Arquibancada inferior (meia): R$ 90

Meia-entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível

Arquibancada inferior (inteira): R$ 180

Hospitality (meia): R$ 120

Meia-entrada com a doação de 1 kg de alimento não perecível

Hospitality (inteira): R$ 240

Além da venda on-line, o torcedor pode adquirir os ingressos nos seguintes pontos:

Globo Esporte Taguatinga Centro (venda em dinheiro e cartão)

Quadra C 9 Lote 07 Taguatinga Centro, Brasília – DF

Horário: Das 9h às 18h30

Grandes torcidas (venda em dinheiro e cartão)

Endereço: CLS 308, Bloco A, Lojas 22/26

Horário: De segunda a sexta, das 10h às 17h, e no sábado, das 10h às 16h

Para compras nos cartões de débito ou crédito, será cobrada taxa de 10%; as compras não poderão ser parceladas.

