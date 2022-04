Dez morrem e 21 ficam feridos em acidente de ônibus no Paraná

Pelo menos dez trabalhadores morreram e 21 ficaram feridos em um acidente ocorrido ontem (30) à noite, por volta das 22h30 no Paraná. O ônibus, que transportava funcionários de uma empresa de engenharia, caiu em uma ribanceira de aproximadamente 25 metros, ao fazer uma curva na PR-090.

O acidente ocorreu em uma região próxima ao município de Sapopema, na região da Serra Fria. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba, o local onde o ônibus caiu é de difícil acesso, devido à mata densa que há no local.

O resgate contou com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal, e os feridos foram encaminhados a diversos hospitais localizados em cidades vizinhas.