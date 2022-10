DF bate recorde de dias sem reduzir idade para vacinação contra Covid

O Distrito Federal está há três meses e meio sem reduzir a faixa etária do público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19. A circular da Secretária de Saúde do DF (SES/DF), que ampliou a aplicação da quarta dose para pessoas de 35 anos ou mais, foi publicada em 30 de junho deste ano.

Desde então, foram incluídas crianças de quatro anos, mas, não houve mais anúncio de novas faixas etárias da vacinação em adultos. Este é o maior período sem ampliação da campanha desde que iniciou-se a aplicação do imunizante contra a Covid, em janeiro de 2021.

A vacinação com a quarta dose começou em 18 de janeiro deste ano, atendendo o público de 80 anos ou mais. Em abril, houve uma redução; duas em maio e três em junho.

Procurada, a Secretaria de Saúde informou que as reduções ou ampliações da campanha de vacinação contra a Covid-19 são de acordo com orientação do Ministério da Saúde. Apesar disso, a última nota técnica do ministério fala sobre inclusão de pessoas com 40 anos ou mais no cronograma, mas o DF já está na faixa etária de 35 anos.

O Rio de Janeiro, por exemplo, vacina pessoas com 18 anos ou mais com a quarta dose desde julho.

Cenário Segundo o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a taxa de transmissão da doença chegou a 1,07. Isso significa que um grupo de 100 pessoas é capaz de infectar outras 107. O número precisa ficar abaixo de 1 para que a pandemia esteja estatisticamente mais controlada.

Até o momento, o DF tem 839.752 casos confirmados de Covid desde o início da crise sanitária e 11.831 mortes. Para evitar a volta dos momentos mais críticos da pandemia no DF, a secretaria orienta que pessoas com sintomas gripais dirijam-se às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a fim de realizar teste de detecção da doença e que toda a população complete o cronograma vacinal disponível para a idade.

