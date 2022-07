Di María chega a Turim para fechar contrato com a Juventus

A Juventus, da Itália, está perto de confirmar a contratação do atacante argentino Ángel Di María. Após defender o Paris Saint Germain por sete temporadas, o jogador de 34 anos chegou em Turim para fechar com o time alvinegro.

Em suas redes sociais, a Juventus acompanhou e transmitiu os momentos da chegada do argentino à cidade, faltando, ainda, a divulgação da assinatura do contrato, confirmando a transferência. Assim, Di María se tornará mais um reforço para a equipe italiana, que atravessa momento instável.

Na última temporada, a Juventus deixou a desejar no Campeonato Italiano, ficando com a quarta colocação, com 70 pontos. Longe dos líderes e rivais Milan – campeão com 86 pontos – e Inter de Milão – vice-líder com 84 pontos – o time teve temporada aquém das performances obtidas em anos anteriores. Dessa forma, a Velha Senhora confirmou a vaga na Liga dos Campeões já nas rodadas finais.

Além disso, com a classificação para o torneio continental, a necessidade de reforços ficou ainda maior. Dessa maneira, Ángel Di María entrou no radar da equipe.

O argentino foi nome crucial do Paris Saint-Germain durante sua longa passagem pelo clube. Ao todo, foram 295 jogos, com 93 gols marcados e 119 assistências. Por lá, foi cinco vezes campeão francês, cinco vezes campeão da Copa da França. Além disso, venceu quatro edições da Taça da Liga da França e quatro edições do Trophée des Champions.

Na última temporada, no entanto, perdeu espaço após a chegada de Lionel Messi. Mesmo assim, jogou 31 partidas, marcando cinco gols e distribuindo nove assistências.

Carreira

Revelado pelo Rosario Central, da Argentina, Di María já jogou por outros times europeus além da equipe parisiense. O atacante já defendeu o Benfica, de Portugal, o Real Madrid, da Espanha – aonde foi campeão da Liga dos Campeões -, e o Manchester United, da Inglaterra.