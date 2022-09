Dia da Amazônia! Descubra a importância da data e sua origem

Em 5 de setembro de 1850, Dom Pedro II criava a província do Amazonas, atual estado do Amazonas. Por isso, em 2007, foi instituído o Dia da Amazônia nessa mesma data com o intuito de incentivar a preservação da maior floresta tropical do mundo.

Rica em diversos recursos, a floresta tem uma importância incalculável para o Brasil e o mundo, tanto por sua biodiversidade quanto pela capacidade de regular temperaturas e a incidência de chuvas em muitas regiões do globo. Além disso, a vegetação é resposável por reciclar grande parte do carbono da atmosfera, atenuando fenômenos como o efeito estufa.

Por seus recursos, a região é extremamente visada por garimpeiros e latifundiários, de modo que os níveis de desmatamento da área estão em situação crítica há anos.

A partir do manejo da terra, os povos indígenas viveram mais de cinco mil anos na região. E, atualmente, além de preservarem a biodiversidade que resta na floresta, eles também atuam contra a exploração do bioma.

Por isso, selecionamos obras literárias escritas por autores indígenas que abordam a cultura dos povos e sua luta para resistir e preservar a floresta. Confira!

