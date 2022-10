Dia da Tecnologia e Informação impõe mudanças de método nas universidades

Nesta quarta-feira, 19, é o Dia da Tecnologia e Informação. A educação em todo o mundo foi impactada de forma irreversível pela tecnologia e pelo chamado metaverso.

O volume de informações acessíveis atualmente deveria estimular as universidades a repensar o processo avaliativo. As instituições precisam rever o método de ‘marcar X’ para mensurar o aprendizado universitário. É o que comenta o especialista internacional em educação e tecnologia, Alfredo Freitas, com mais de 20 anos de experiência.

Essa é uma definição que se encaixa perfeitamente no metaverso, termo que, desde o fim de 2021, se tornou uma das palavras mais buscadas da internet. A expressão é usada para denominar um espaço virtual compartilhado, em que as pessoas podem acessar usando óculos especiais e outros equipamentos.

O especialista em educação e tecnologia e diretor da universidade americana — Ambra University — Alfredo Freitas, acredita que este ambiente está impactando diretamente a dinâmica de aprendizagem, principalmente nas universidades. Para ele, o processo para adquirir conhecimento está, atualmente, mais denso e complexo. E, exige das universidades uma nova dinâmica de avaliação dos estudantes.

“Com a possibilidade de gerenciar uma outra realidade, ou ter perguntas respondidas a um clique, os estudantes não se contentam mais com um processo metodológico raso. Jogos interativos, vídeos, quizz e outras dinâmicas digitais já estão sendo incorporadas no ensino via internet para atender esta nova demanda de estudantes que estão mais conectados do que nunca. É inconcebível não se pensar, de forma urgente, uma nova dinâmica de avaliação nas universidades”, afirma o especialista.

Para Freitas, a internet e a inteligência artificial estão resolvendo a maioria dos questionamentos e ressignificando o papel das instituições de ensino, sobretudo no nível superior. “O anseio dos estudantes atualmente é por um conhecimento articulado, mais complexo e mais aprofundado para resolver questões mais amplas”, explica Freitas.

O especialista defende uma nova estrutura de avaliação. “Não é mais possível imaginarmos um ensino no qual o estudante somente ouve o professor e depois marca X em uma prova para medir o que absorveu. Precisamos hoje de um processo estrutural de avaliação e acompanhamento mais formal e mais aprofundado, mais avançado, mais articulado. É preciso aproximar professor e aluno com a prática de feedbacks”, pondera Alfredo Freitas.

Alfredo Freitas é pós-graduado em ‘Project Management’ pela Sheridan College no Canadá, graduado em Engenharia de Controle e Automação e Mestre em Ciências, Automação e Sistemas, pela Universidade de Brasília. O renomado profissional tem 20 anos de experiência em Tecnologia e Educação. É atualmente Diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University. A Universidade americana é credenciada e tem cursos reconhecidos pelo Florida Department of Education (Departamento de Educação da Flórida) sob o registro CIE-4001. Além disso, a universidade conta com histórico de revalidação de diplomas no Brasil