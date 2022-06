Dia dos Namorados: campanha do Iguatemi valoriza pluralidade do amor 

Para o Dia dos Namorados, o Iguatemi apresenta nova campanha nas redes sociais que valoriza a pluralidade do amor em diferentes formas. Assinada pela agência David e com o conceito “Momentos são o maior presente”, o projeto é composto por um filme, além de estar presente na mídia mall dos shoppings, mostrando diferentes casais, bem como a importância de aproveitar ao máximo a vivência ao lado de pessoas amadas.

“Sabe aquele lugar acolhedor, palco de boas lembranças? Nos preocupamos em oferecer para as pessoas espaços onde elas possam aproveitar o melhor da vida. Nossa campanha é reflexo disso e traz casais da vida real, nossos clientes, que amam, se divertem, colecionam boas histórias e vivenciam experiências juntos. Cada vez mais percebemos e valorizamos a importância do estar presente e de compartilhar bons momentos ao lado de quem amamos”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de Marketing do Iguatemi Empresa de Shoppings Centers.

Para Fábio Natan, diretor de Criação da David, “as lembranças dos casais dão vida a momentos que viveram juntos, refletindo os sentimentos de amor e carinho que dificilmente encontramos em presentes convencionais”.

