Dia dos Namorados: restaurantes devem faturar 50% a mais que em 2021

Decoração. Vinho. Cardápio especial. E uma recepção diferenciada. Isso é o que muitos restaurantes e hotéis prometem para os casais apaixonados neste Dia dos Namorados. A expectativa do setor, de acordo com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, é faturar 50% a mais do que no ano passado.

Alexandre Sampaio, presidente da Federação, explica que o Dia dos Namorados é a data mais importante para os restaurantes, só perdendo para o Dia das Mães. Ele destaca que o movimento deste ano deve superar também 2019, em mais de 10%, apesar da inflação alta e das dificuldades da economia.

A Roberta e o André são um desses casais que deve aproveitar a data para comer fora e curtir um momento a dois. Ela conta que já reservou o restaurante e pediu para a mãe cuidar dos dois filhos. A expectativa está grande.

E uma curiosidade sobre o Dia dos Namorados: no Brasil é comemorado em 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, conhecido por ser o santo casamenteiro. Nos Estados Unidos e em outros países da Europa, a data é celebrada em 14 de fevereiro e recebe o nome de Valentine´s Day.

