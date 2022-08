Dia dos Pais 2022 com estilo: confira opções de moda para presentear

A fim de celebrar em grande estilo o Dia dos Pais 2022, comemorado no próximo domingo (14/8), a coluna preparou uma lista com sugestões para presentear a figura paterna. Na data, memórias, registros e mensagens de amor não ficam de fora. Para aproveitar ainda mais o momento, que tal mimar seu “super-herói” com algum item novo para o armário? No quadro Vitrine M Fashion, confira 10 opções para investir.

Vem ver!

Uma das tendências dos últimos tempos que foi resgatada diretamente do estilo dos pais é a dos “tênis feios”. Em tempos de daddy sneakers, presentear os papais com um calçado confortável seria uma boa aposta. Ainda investindo nos pés, sliders e papetes são outras pedidas com potencial.

Em relação a vestuário, para quem tem receio de ousar no presente, a camiseta branca básica é uma das sugestões. Uma blusa de mangas compridas com estampa clássica de listras complementa a lista. As peças podem ser incorporadas no dia a dia com facilidade.

Estilista Alexandre Herchcovitch ao lado dos dois filhos

Bruno Gagliasso, pai de três, também é outro papai referência em estilo

Ao falar de pai fashionista, Will Smith é um dos ícones universais

David Beckham complementa lista

O rapper Jay Z não poderia ficar de fora das referências

Vale destacar que cada casa tem um conceito de família particular, com diferentes figuras paternas. O importante, para a data, é celebrar e compartilhar o momento com pessoas queridas. Para embalar o momento, a coluna separou produtos de marcas brasileiras, como Osklen, Lupo e John John.

Blusa listrada, da LimitsR$154,90Comprar Camiseta cinza, da Osklen R$136,90Comprar Colete puffer, da LupoR$265,90Comprar Calça caqui, da AraganaR$194,90Comprar Bermuda off-white, da John John R$177,90Comprar Tênis branco, da Everlast R$ 179,99Comprar Chinelo slide, da Puma R$99,99Comprar Papete marrom, da OqVestirR$259,00Comprar Boné bege, da Nike R$219,99Comprar Sunga box, da AdidasR$103,90Comprar Vitrine M Fashion Todas as indicações reunidas nesta publicação foram selecionadas por uma equipe de colaboradores da coluna Ilca Maria Estevão, em parceria com o Vitrine M. O time é responsável por uma curadoria especial, que inclui ampla pesquisa de itens alinhados com tendências atuais e preços considerados acessíveis.

Quando leitores adquirem alguma peça a partir desta matéria, o Metrópoles pode receber uma pequena comissão sobre a operação. É relevante destacar que os valores mencionados se referem à data de publicação e podem sofrer alterações, de acordo com os critérios de cada loja. O Metrópoles não comercializa os produtos ou serviços citados.

Colaborou Sabrina Pessoa

