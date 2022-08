Dia dos Pais deve movimentar mais de R$ 7 bilhões na economia

O Dia dos Pais deve movimentar em torno de R$ 7,3 bilhões, este ano, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Os cálculos refletem uma alta de aproximadamente 5% em relação aos quase R$ 7 bilhões injetados pela data comemorativa na economia do país em 2021.

As homenagens aos pais também devem ter reflexos na contratação de trabalhadores temporários para os setores de comércio, serviços e turismo, com salário médio em torno de R$ 1.600.

Segundo o levantamento, o segmento de vestuário, calçados e acessórios, como tradicionalmente acontece, vai liderar a escolha dos presentes, seguido por eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos.

A CNC fez, ainda, uma projeção de vendas por estados. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem responder por 51% da movimentação financeira.

De acordo com a entidade, os consumidores vão às compras estimulados, entre outros fatores, pela liberação de recursos, como o saque extraordinário do FGTS, antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e a ampliação dos pagamentos do Auxílio Brasil.

