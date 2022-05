Diabético, José Loreto usa dispositivo de glicemia no bumbum

Uma foto mostrando José Loreto e Jesuíta Barbosa pelados e com o bumbum à mostra num rio do Pantanal viralizou na web. Mas um detalhe que poucos perceberam foi que o ator que interpreta Tadeu tinha, em uma das nádegas, um sensor de glicemia, aparelho usado para medir os níveis de glicose no corpo.

É que Loreto convive com o diabetes há mais de 20 anos, desde que recebeu o diagnóstico aos 15. O artista tem o tipo 1 da doença.

Normalmente, os dispositivos são colocados num dos braços — essa costuma ser a orientação do fabricante. Há, porém, diabéticos que usam o aparelho em outra parte do corpo, como foi o caso de Loreto, que preferiu usá-lo na parte superior do bumbum.