Diablo III agora roda em 4K no Xbox Series X

Apenas alguns dias atrás, foi revelado a chegada da Temporada 26 de Diablo III, e mesmo já tendo quase 10 anos de vida, o título da Blizzard continua a receber novos conteúdos anos após seu lançamento.

Poucas horas após o anúncio, a equipe de desenvolvimento do Blizzard-Team 3, que também está desenvolvimento o próximo e muito antecipado Diablo IV em conjunto com a Vicarious Visions, também confirmou o lançamento de uma atualização gráfica do jogo para a versão Xbox Series X|S.

No longo changelog relacionado à Temporada 26, não apenas temos a novidade chamada The Fall of the Nefilim e dos elementos cosméticos que podem ser obtidos com os personagens sazonais, como também é mencionado uma importante melhoria gráfica exclusiva para jogadores do Xbox em posse de um console de última geração.

A partir de agora, todos os usuários que iniciarem o Diablo 3 no Xbox Series X poderão desfrutar de uma importante melhoria de resolução, que deve permitir que você jogue em 4K nativo. A atualização também envolve o Xbox Series S, que agora consegue rodar o jogo da Blizzard em 1080p real.

Lançado em 2012 no PC via Battle Net, Diablo III hoje também se encontra disponível para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.