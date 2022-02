Dicas da Vitória Mármore para pedras e modelos

Destaque



Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Com o início de um novo ano, também é momento de planejar, elaborar projetos e colocar sonhos em prática. Parte do sonho de muitas famílias é construir um lar requintado ou repleto de detalhes.

Num empreendimento dos sonhos, é recomendado sempre verificar a qualidade dos produtos, o principal deles está ligado a marmoraria.

Na empresa VITÓRIA MÁRMORE você encontrará dicas e pré-requisitos da marmoraria antes das instalações

Granito e mármore são as pedras comuns no mercado de construção civil. Mas projetos capazes de transformarem sonhos são minunciosamente desenhados nas mãos de profissionais excepcionais, que dão características próprias as pedras naturais.

Dentre os materiais listamos o GRANITO por ser uma rocha natural ígnea, formada por três minerais: mica, feldspato e quartzo, garantindo assim sua resistência, durabilidade e beleza.

A empresa VITÓRIA MÁRMORE regularmente recomenda o granito para locais que necessitam de grande resistência a agentes físicos (temperatura, umidade, pressão) e químicos (gordura, materiais de limpeza, por exemplo), além de não mancharem com facilidade pois têm baixa porosidade.

Uso ideal em revestimentos de pisos e escadas de alto tráfego, pias, balcões, lavatórios para uso intenso ou para uso residencial, revestimentos para fachadas, bordas para banheiras, lareiras, soleiras, rodapés, peitoris, bancadas em geral, revestimento para fornos e aparadores.

Já MÁRMORE que é uma rocha natural metamórfica constituída principalmente por minerais de calcita. Maior porosidade e redução da resistência, garante uma grandiosa sofisticação.

Uso ideal em pisos e escadas de baixo tráfego (residencial), soleiras e peitoris (residencial e sem exposição ao tempo), lavatórios para uso residencial, bordas de banheira, aparadores, revestimento para lareiras, rodapés, mesas e revestimento de paredes internas.

Outras tecnologias podem ser melhor detalhadas na unidade da empresa VITÓRIA MÁRMORE