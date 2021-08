Dicas para cuidar dos cabelos das crianças

Bem estar



Publicado em 10 de ago de 2021 e atualizado às 16:19

Os cabelos das crianças demandam cuidados específicos de acordo com a idade, tipo de fio, rotina e aparecimento de doenças capilares.

Os cabelos das crianças são naturalmente mais finos e com menos danos, uma vez que as crianças não costumam fazer química.

Apesar de muito zelosos com a saúde dos filhos, os pais geralmente desconhecem quais cuidados capilares específicos devem ser tomados na infância.

Se eles, no entanto, aprendem algumas medidas a serem tomadas com os cabelos das crianças, eles podem evitar problemas no fio e no couro cabeludo dos filhos, além de também deixar os fios mais macios, brilhosos e fortes.

6 recomendações para cuidar dos cabelos das crianças

Alguns passos do trato com os cabelos das crianças não são semelhantes aos dos adultos, porém, em ambos, as etapas principais tratam da limpeza e secagem.

Apesar disso, há algumas recomendações específicas para as crianças.

1. Higienização dos cabelos

O primeiro ponto importante é saber como limpar o cabelo e couro cabeludo da criança. Para saber qual a frequência de lavagem, é preciso levar em conta o tipo de cabelo, rotina de atividades e idade da criança.

Recém-nascidos e bebês devem ter cabelos lavados diariamente.

Já em crianças maiores, a recomendação é se atentar ao tipo de cabelo e suor. Crianças de cabelo liso podem lavar a cabeça diariamente ou em dias alternados.

No caso das crianças com cabelos cacheados e crespos a recomendação é lavar a cada dois a três dias.

Também é importante avaliar a rotina de atividades da criança. Caso ela seja agitada, o couro cabeludo tende a ficar suado, sendo necessário lavar com mais frequência. Como o suor depende da temperatura ambiente, a frequência pode ser diferente entre inverno e verão.

Outra atenção com o cabelo infantil deve ser na escolha do shampoo.

O produto usado deve ser específico para cabelo infantil, pois o seu pH é compatível com o do couro cabeludo.

Crianças de cabelo liso têm maior tendência a ter fios oleosos, pois o sebo espalha-se pelo comprimento do fio com maior facilidade, o que demanda uma remoção mais intensa do sebo.

No caso das crianças com cabelos cacheados e, principalmente, crespos, a oleosidade natural tende a se concentrar no couro cabeludo, tornando o comprimento do fio mais seco. Portanto, recomenda-se usar o shampoo infantil suave.

Em geral, não é necessário o uso de condicionador em bebês e crianças pequenas. O seu uso é recomendado para cabelos mais longos e crespos, pois ajuda na hidratação e fechamento das cutículas capilares após o uso do shampoo.

2. Pentear e secar os cabelos

Para secar os cabelos das crianças não se deve esfregar a toalha, optando por fazer movimentos suaves apenas apertando.

Após retirar o excesso de água, deve-se pentear os fios ainda úmidos, fazendo movimentos da ponta em direção à raiz. No caso dos fios cacheados e crespos recomenda-se o uso de creme de pentear específico para crianças e usar um pente com dentes mais largos.

O cabelo deve secar, de preferência, naturalmente. O secador pode ser usado a partir dos 3 anos, de acordo com a sensibilidade da criança, e apenas em ocasiões especiais.

3. Penteados

Muitas mães e pais optam por penteados nas crianças para evitar o cabelo caindo nos olhos e desconfortos desse tipo, mas algumas recomendações são importantes, como:

nunca prender o cabelo ainda molhado;

evitar laços muito apertados;

optar por lacinhos revestidos, o que evita a quebra do fio;

evitar estressar a criança para fazer penteados;

intercalar entre o fio solto e preso.

Apesar de úteis em algumas situações, os penteados nos cabelos das crianças devem ser feitos com cuidado, usando produtos específicos e materiais maleáveis.

4. Hidratação dos fios

É comum que os responsáveis desconheçam a necessidade de fazer hidratação nos fios das crianças. Os cabelos são normalmente mais macios e brilhosos, dando a sensação de que estão hidratados.

Apesar disso, a partir dos 3 anos é importante uma rotina semanal de hidratação para manter os fios mais sedosos e retendo água.

Essa prática é especialmente importante no verão e em crianças com fios cacheados e crespos que são mais secos.

5. Cortar os cabelos

Não existe uma idade na qual o corte dos cabelos das crianças é indicado, sendo importante observar, por exemplo, se há desconforto com o comprimento.

Ainda que muitos optem por cortar em casa, é preciso tomar cuidado com essa prática, uma vez que a criança pode ficar agitada e tornar a atividade perigosa.

Para isso, é fundamental procurar ajuda de um profissional com experiência para lidar com crianças e cortar esse tipo de cabelo.

6. Cuidando dos piolhos

Os piolhos são comuns em crianças de idade escolar e é importante que os responsáveis estejam sempre atentos para lidar com o problema assim que ele se manifestar.

Destaca-se ainda que a ocorrência de piolhos não está relacionada com a falta de higiene.

A indicação é fazer uso de produtos específicos para tratamento de piolhos, observando na embalagem se a formulação é dermatologicamente testada, indicada para crianças e hipoalergênico, evitando sempre as receitas caseiras sem recomendação médica.

Dependendo do caso, pode ser necessário buscar auxílio de um médico especialista em cabelos para determinar o tratamento mais apropriado e seguro.

Além disso, as crianças também estão suscetíveis a diferentes problemas capilares, como coceira e queda de cabelo que podem ser causados por micose, déficit nutricional, estresse, medicamentos e outros.

Para todos esses casos, se mantém a recomendação acima, consultar o médico especializado na área e cumprir suas observações.