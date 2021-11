Dicas para uma viagem segura durante o feriado

Curiosidades



Publicado em 12 de nov de 2021 e atualizado às 13:56

O Brasil irá celebrar no próximo dia 15 os 132 anos desde a Proclamação da República. Um momento marcante na história da nossa sociedade e mais um feriado prolongado que estimula muitos condutores a pegarem a estrada em busca de descanso e diversão.

Chegar ao destino em segurança é a meta. Para isso, a condução defensiva deve estar entre as premissas de quem trafega nas vias. A primeira dica é se adaptar às condições meteorológicas. Em caso de tempo instável e condições adversas diminua a velocidade e aumente a distância de segurança em relação a outros veículos, já que o asfalto molhado dificulta a condução e a visibilidade pode ficar reduzida.

Sempre verifique as condições do automóvel ou motocicleta. Certifique-se que a revisão dos itens básicos está em dia, como óleo e filtros, pneus e freios. Na estrada, lembre-se sempre de sinalizar a intenção de ultrapassar, manter os faróis acesos e usar a marcha corretamente. Esses são alguns dos requisitos para uma ultrapassagem segura. Motoristas, sejam eles iniciantes ou não, devem agir com bom senso e saber a hora certa de executar qualquer movimento. “Lembre-se também do uso do cinto de segurança. O equipamento já salvou muito vidas. Seu uso é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, inclusive para os passageiros do banco de trás. Dirija com segurança e aproveite o feriado sem transtornos e aborrecimentos. O seu lazer é o grande objetivo e não merece ser interrompido por acidentes”, comenta o especialista em trânsito e diretor da Perkons, Luiz Gustavo Campos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no mesmo feriado de 2020 foram registrados 710 acidentes com vítimas nas estradas federais.

