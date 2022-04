Didi destaca qualidade no passe como principal característica

Quando se pergunta as principais características para a posição de zagueiro, certamente as primeiras opções que vêm em mente seriam marcação, desarme ou até mesmo presença de área, nas jogadas de bolas áreas. No caso de Didi, novo defensor do Bahia, a qualidade nos passes são o destaque. >>Leia mais notícias sobre o Bahia

“Tive duas vezes, fui eleito o melhor passador do campeonato. É uma característica minha, que venho desde quando trabalhava no Audax com o Fernando Diniz, é um treinador que gosta de propor bastante o jogo, e, depois de lá, fui para a Turquia, fiquei quatro temporadas, e eu acho que essa é a minha principal característica”, afirmou o zagueiro, apresentado nesta quinta-feira, 31, na Cidade Tricolor.

Antes de chegar ao Bahia, o defensor de 30 anos defendeu a Ferroviária, durante o Campeonato Paulista deste ano. Revelado no Paulista de Jundiaí, ele acumula passagens por clubes menores do interior paulista, como Penapolense, São Bernardo, Osasco Audax e Guaratinguetá.

Na temporada passada, ele atuou em 13 partidas do Brasileirão Série A, com a camisa do Juventude. Questionado sobre o que a torcida pode esperar dele, Didi garantiu que não vai faltar dedicação e a luta pela conquista do objetivo, que é o retorno à elite do futebol nacional.

“A torcida pode esperar muito empenho, eu vim para somar. Tenho certeza de que vou dar sempre o meu melhor para ir em busca do nosso acesso, acho que eu e todos daqui sonhamos, como toda a torcida também espera. É um clube com uma estrutura imensa. Fui muito bem recebido por todos. Vou fazer o meu máximo para colocar o Bahia na elite do Brasileirão”, projetou. Atualmente, a zaga tricolor é composta por Luiz Otávio, Gustavo Henrique e Ignácio, que têm se revezado na titularidade ao longo das primeiras partidas da temporada. Com a chegada de Didi, o novo defensor projetou uma ‘briga sadia’ pela posição.

“O Luiz Otávio, eu atuei junto no Botafogo de Ribeirão, e eu acho que vai ser uma briga sadia e todos vão querer fazer o máximo pelo Bahia”, concluiu Didi.