O preço médio do litro do diesel comum no Brasil aumentou 3,96% na primeira quinzena de abril, a 6,864 reais, em relação a março, ainda refletindo um forte reajuste da Petrobras (PETR4) no início de março, informou nesta quinta-feira o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Já o diesel tipo S-10 subiu 3,62% e fechou […]