Digital influencer faz grave acusação e registra boletim de ocorrência contra Anitta

EITA! Anitta foi acusada de xenofobia pelo influenciador digital Vinicius Souza de Menezes Santos, conhecido na web como Vini Singer.

+ Com o shorts aberto, Anitta rebola e dá tapas no próprio bumbum: “Vai ficar marcadíssima”

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, Vini alega que a cantora respondeu uma mensagem dele de forma bastante agressiva.

Na ocasião, o digital influencer teria criticado uma saia curta usada pela ‘Girl From Rio’, que rebateu o rapaz: “Amor, quer vir falar da minha roupa que está curta? Curto estilo 0% influenciador digital Vini Singer? Que novela você fez? Cantor? Não conheço nenhuma música sua. Nunca ouvi falar, subcelebridade”, teria dito a musa carioca.

Logo após, Vini também registrou um boletim de ocorrência contra a musa carioca ao considerar que ela deu uma resposta xenofóbica quando disse: “Então volta pra Bahia, seu baiano, que você sai ganhando em vez de importunar a vida dos outros. Quando você for reconhecido no internacional, a gente troca um papo, ok?”.

Influenciador digital ficou chateado com reação de Anitta O influenciador digital Vini Singer comentou que ficou chateado com a reação da Anitta: “Isto me machucou muito, acho que a lei tem que ser cumprida. Todos nós somos humanos e temos sentimentos. Estou muito triste com isto”.

A assessoria do influenciador digital também postou uma nota sobre o caso, informando que Vini está “muito abalado” e, por isso, ele ficará um tempo afastado das redes sociais. Confira:

