Dinamização Cultural realiza ações em três municípios do extremo sul; mais 30 artistas se apresentaram

O projeto Dinamização o Cultural do Extremo Sul teve abertura no dia 29 de janeiro no Cine Teatro Orion em Itamaraju e se estendeu até 13 de fevereiro em três cidades do extremo sul baiano.

Com artistas premiados, o projeto Dinamização Cultural do Extremo Sul levou apresentações culturais e oficinas de Literatura de Cordel, Dança Afro, Música e Teatro atraindo olhares e despertando para a importância de manter vivas as manifestações artísticas regionais, fortalecendo o papel da arte na preservação da identidade do território.

No total foram mais de 30 apresentações culturais durante as três etapas que atenderam à população de Itamaraju, comunidade de Helvécia e Cumuruxatiba em Prado.

Merece destaque a exibição do curta metragem “A lenda do Monte Pascoal” do premiado diretor Jaco Galdino em parceria com Itamar dos Anjos.

Outros pontos fortes foram as apresentações de Dança Afro e a musicalidade do cordelista Regiomar dos Santos, além do trabalho do ator Weldon Bittencourt que ministrou oficinas para iniciantes nas artes cênicas.

Um dos pontos altos da abertura do Dinamização Cultural foi a participação do jornalista e escritor Athyla Borborema que lançou seu livro “A biografia não autorizada de Frans Krajcberg”, artista plástico polonês radicado na Bahia que faleceu em 2017.

Os cantores Ivone Ferreira e Rui e Neto Galdino encantaram com suas canções autorais, relembrando suas participações em grandes festivais.

O maracatu, do grupo Maracatiba, foi uma atração à parte, revivendo o folclore brasileiro. A dança de origem africana surgiu em meados do século XVIII remontando a época do Brasil Colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. O grupo de capoeira Art Bahia, que é ponto de cultura de Helvécia, também marcou presença com uma bela apresentação.

Além das ações desenvolvidas em diversos espaços culturais do Extremo Sul, o projeto também realizou oficinas e outras atividades em escolas estaduais, incluindo como destaque a recepção promovida no Colégio CEPRAJ (antigo Colégio Modelo de Itamaraju), onde alunos foram recepcionados com uma calorosa apresentação com muita música e literatura de cordel.

A Atriz Thais Marola, que viveu de perto o drama dos itamarajuenses afetados pela enchente, apresentou o espetáculo “A testemunha da cheia”, baseado na obra de Benevides Guilherme Rosa escrito durante a grande enchente de 1969.

Na avaliação do proponente do projeto, Amintas de Jesus, o Dinamização Cultural cumpriu mais uma vez com seu papel mesmo diante do desafio da pandemia que atingiu em cheio a classe artística e provou que é possível promover a arte com responsabilidade seguindo os protocolos sanitários.

ARTE E SOLIDARIEDADE – O projeto também executou ações de solidariedade em Itamaraju.

Uma parceria com a Loja Maçônica Deus, Caridade e Justiça, possibilitou a distribuição de dezenas cestas básicas para artistas do município afetados pela enchente.

Devido à pandemia, o projeto Dinamização Cultural do Extremo Sul teve suas apresentações culturais transmitidas pelas redes sociais, e contou com público reduzido nas oficinas, como forma de prevenção ao Covid-19.

Um estudo realizado com os participantes constatou que até o presente momento nenhum deles apresentou sintomas gripais, fato que reforça a ideia de que é possível realizar com segurança atividades culturais com público controlado e respeitando as orientações sanitárias.

O Projeto Dinamização Cultural do Extremo Sul tem o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Bahia, Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.