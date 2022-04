Dinsey+ bate o martelo e define ator para viver Percy Jackson em nova série

A Dinsey+ bateu o martelo e escolheu o ator Walker Scobell para protagonizar a série “Percy Jackson e os Olimpianos”. A informação foi divulgada pela revista americana Variety nesta segunda-feira, 11. O ator mirim de 13 anos ficou conhecido recentemente ao protagonizar com Ryan Reynolds o filme “O Projeto Adam”, na Netflix. O artista também está no elenco de “Secret Headquarters”, filme protagonizado por Owen Wilson que tem estreia prevista para agosto nos cinemas. Agora, o desafio de Walker é dar vida a Percy Jackson na série inspirada nos famosos livros de Rick Riordan. A produção foi anunciada pela plataforma de streaming em janeiro deste ano e ainda se sabe pouco do projeto. A trama, no entanto, deve focar no semideus de 12 anos que está aprendendo a lidar com seus poderes sobrenaturais.

O autor dos livros está envolvido no projeto e, segundo a Variety, ele está escrevendo o piloto da série junto com Jon Steinberg. Já a direção do primeiro episódio ficará a cargo de James Bobin. Vale lembrar que essa não é a primeira adaptação de Percy Jackson. Os livros “O Ladrão de Raios” e “O Mar de Monstros” já ganharam versões cinematográficas estreladas por Logan Lerman. O primeiro longa foi lançado em 2010 e o segundo em 2013. Ambos arrecadaram juntos uma bilheteria mundial de US$ 425 milhões, mas apesar dos bons números, os filmes deixaram os críticos divididos e acabaram desagradando seu público alvo – os fãs da obra literária –, pois os enredos não são fiéis aos livros.