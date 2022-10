Diogo Jota tem lesão na panturrilha e desfalca Portugal na Copa do Mundo

Diogo Jota, do Liverpool, não marcará presença na Copa do Mundo. O atacante teve uma lesão constatada na panturrilha e será desfalque de Portugal no evento, que tem sua abertura marcada para 20 de novembro.

Segundo o comunicado divulgado pelo clube inglês, o jogador deve ficar afastado dos gramados por um bom tempo e não vai precisar de cirurgia. Jota se machucou no jogo contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês, e teve de ser substituído.

“Não são boas as notícias sobre Diogo. Sim, ele vai perder a Copa do Mundo. É uma lesão muito séria no músculo da panturrilha e agora começa o processo de recuperação. Esse é o primeiro diagnóstico. É uma notícia muito triste para o menino, para nós e para Portugal”, disse Jurgen Klopp em entrevista coletiva desta terça-feira.

Questionado sobre como o jogador de 25 anos reagiu à notícia, Klopp disse que ele reagiu bem e é um “um garoto incrivelmente inteligente e muito reflexivo”.

“Acho que ele sabia disso quando o levamos para fora do campo. Depois do jogo ele explicou o que aconteceu. Acho que naquele momento ele já sabia que era sério e poderia ser bastante impactante para seus sonhos da Copa do Mundo”, declarou o treinador.

Após o Liverpool divulgar a nota oficial da lesão, Diogo Jota postou em suas redes sociais que seguirá lutando para voltar o quanto antes, mas seu sonho de ir à Copa foi por água baixo.

“Depois de uma noite tão boa em Anfield, terminou da pior maneira! No último minuto um dos meus sonhos desmoronou. Serei mais um torcedor de fora, do clube e do país, e lutando para voltar o mais rápido possível”, escreveu.

Portugal tem sua estreia na Copa do Catar, pelo Grupo H, no dia 24 de novembro. Seu primeiro desafio é frente à Gana, às 13h (de Brasília). Uruguai e Coreia completam a chave.