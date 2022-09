Diretor de A Fazenda revela se tem rixa com Boninho: “Igual a futebol”

Diretor de A Fazenda, da Record TV, Rodrigo Carelli deixou claro que não existe uma rixa entre ele e Boninho, diretor do Big Brother Brasil, da Globo. O reality da emissora carioca é concorrente do programa do canal de Edir Macedo.

“Eu vi o Boninho pessoalmente umas duas vezes e acho o trabalho que ele faz incrível. Eu sinceramente acho que faz parte do jogo as pessoas criticarem”, disse ele ao Central Splash, do UOL.

“É igual a futebol, as pessoas gostam de colocar a culpa no juiz quando quem elas gostam é eliminado [dos realitys]”, completou.

Carelli deixou claro que lida bem com críticas ao seu trabalho: “Eu faço isso há bastante tempo e quando acontece eu encaro com espírito esportivo. Faz parte e é também uma medida do sucesso do programa. As pessoas não assistem televisão para elogiarem ou serem neutras.”

