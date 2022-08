Diretor de cinema, Lars von Trier é diagnosticado com Parkinson

O diretor de cinema Lars von Trier, de 66 anos, recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson. O comunicado foi divulgado pela produtora do cineasta em 1992, Zentropa, que ressaltou o “bom humor” de Trier e afirmou que “seus sintomas estão sendo tratados”. Mesmo com o diagnóstico positivo, o dinamarquês irá concluir a terceira temporada da série “O Reino” – lançada primeiramente em 1994 nas televisões de seu país natal e que voltará às telas em 2022. Lars é conhecido pela sua direção nos filmes “Dançando no Escuro” (2000), “Dogville” (2003) e “Melancolia” (2011). Além das produções, o diretor encabeçou a produção dos polêmicos “Anticristo” (2009), “Ninfomaníaca” (2014) e “A Casa que Jack Construiu” (2018).