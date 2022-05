Diretor do Milan, Paolo Maldini garante que Ibrahimovic deseja continuar

O astro Zlatan Ibrahimovic, sem contrato e sem condições de jogar antes do início de 2023 após uma cirurgia no joelho esquerdo realizada nesta semana, pretende continuar sua carreira, afirmou o diretor do Milan, Paolo Maldini, nesta sexta-feira.

“Pelo que entendi, sua intenção é continuar”, disse o diretor esportivo ‘rossonero’, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, dois dias após a operação do atacante sueco de 40 anos.

“Nos encontramos em quinze dias. Não vejo nenhum problema em chegar a um acordo. Certamente ele não se sente confortável jogando tão pouco. Vamos ver o que acontece nas próximas duas semanas”, acrescentou Maldini.

Ibrahimovic, que retornou ao clube em janeiro de 2020, passou por uma cirurgia na terça-feira para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará de fora por um período que pode ir de sete a oito meses.

O Milan se sagrou campeão da Serie A italiana pela décima nona vez em sua história e pela primeira vez desde 2011, no último domingo ao vencer por 3 a 0 o Sassuolo fora de casa, pela 38ª e última rodada.

‘Ibra’ entrou na reta final da partida, substituindo o atacante francês Olivier Giroud. Ele chegou a marcar um gol no minuto 78, mas o VAR anulou por impedimento.