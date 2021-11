Diretoria e Conselho Deliberativo do Sebrae chegam ao extremo Sul

Sociedade



Agenda de encontro com lideranças e parceiros do Sebrae iniciou em Porto Seguro e Eunápolis; nesta quarta-feira a comitiva visitará o município de Teixeira de Freitas.

Nesta terça-feira (16), aconteceu um encontro de lideranças entre Diretoria e Conselho Deliberativo do Sebrae, junto aos parceiros em inúmeros projetos ao longo do ano. No Hotel Porto Seguro Eco Bahia, no Centro Histórico, o prefeito municipal de Porto Seguro, Jânio Natal e o vice-prefeito Paulo Onishi recepcionaram autoridades da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), Conselho Municipal de Turismo, Rotary Club, Serviço Social do Comércio (Sesc), Associação Comercial Empresarial (ACE).

Um dos momentos mais aguardados foi a fala do diretor superintendente, Jorge Khoury, que agradeceu aos principais apoiadores dos projetos com o Sebrae. “Temos um foco marcante na micro e pequena empresa, mas o Sebrae não realiza nada sozinho. Entendemos que a junção de forças torna possível alcançar os melhores resultados. Isso se comprova com o crescimento de todos do setor”, acrescentou.

Após as avaliações e falas das demais instituições presentes, a equipe seguiu para a Unidade de Atendimento do Sebrae, na Praça ACM, no Centro da cidade, para conhecer a estrutura e a equipe de colaboradores. Aconteceu, em seguida, outra visita importante ao pólo de atendimento do Senac, na Avenida Village, Taperapuan. Durante essa agenda, os diretores conversaram com os alunos do Senac, ouviram os feedbacks positivos da juventude e dos professores sobre a unidade e a parceria em vários projetos com o Sebrae.

Na última agenda do dia, conselheiros e diretores estiveram em Eunápolis para prestigiar o lançamento do 2º Festival Gastronômico, que aconteceu na Casa Trancoso Eventos, no KM 01 da Rodovia da Colônia, onde contaram com a recepção da prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres. Na ocasião, foram apresentados os excelentes números do Festival e a sua representatividade para a região.

Após o encerramento e devida atenção à imprensa, a comitiva seguiu para Teixeira de Freitas, onde, nesta quarta-feira (17), continuam com a agenda de visitas às Unidades de Atendimento, encontro com lideranças e colaboradores, além de prestigiar o Encontro Delas, às 16h, no Espaço D Cerimonial, localizado na Av. Santa Isabel, 655 – Monte Castelo. Para encerrar, acompanharão a abertura oficial da e-Agro, às 19h, no Parque de Exposições, na Rua Engenheiro Roberto Pereira de Almeida – São José.

