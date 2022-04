Diretório nacional do PT aprova coligação com PSB e Alckmin como vice de Lula

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou nesta quarta-feira, 13, por 68 votos a 16, a coligação com o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Os petistas também acataram a indicação do nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente do Lula (PT). A pré-candidatura do ex-presidente será oficializada no dia 7 de maio. Em junho, a chapa Lula-Alckmin será votada em encontro nacional da legenda. “Nossa política de alianças e a tática eleitoral, que já estão em construção e serão definitivamente aprovadas no Encontro Nacional de 4 e 5 de junho, apontam para a ampliação política necessária para derrotar Bolsonaro, num processo eleitoral que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país”, diz nota do PT. “Além de consolidar a unidade do campo popular, o PT deve buscar ampliar o apoio a Lula em outros setores políticos e sociais do campo democrático”, acrescenta documento. Também nesta quarta-feira o diretório nacional aprovou a federação partidária com o PCdoB e com o PV.