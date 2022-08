Dirigente da Juventus confirma interesse em Memphis Depay, do Barcelona

Nesta segunda-feira, o vice-presidente da Juventus, Pavel Nedved, confirmou o interesse da equipe italiana no atacante Memphis Depay, sem espaço no Barcelona. A informação é do veículo espanhol Sport.

“Sim, Memphis é um dos jogadores que temos na lista [de possíveis reforços]”, disse o dirigente. Além disso, Nedved enalteceu a possibilidade do holandês jogar em mais de uma posição no ataque. “poderia jogar como centroavante ou como ponta”, finalizou.

Segundo o jornal, as equipes já entraram em acordo para uma transferência do atleta como agente livre. No entanto, os elevados valores exigidos por Memphis travaram a negociação. Apesar do momentâneo desacordo, ambas as partes esperam chegar a um final positivo.

A oportunidade de mudança de clube interessa bastante ao atacante de 28 anos. Isso porque visa chegar em alto nível de olho numa possível convocação à Copa do Mundo. Assim, o interesse de uma equipe do primeiro escalão dá a Memphis a oportunidade de voltar a atuar.

No Barcelona desde a temporada passada, o holandês esteve em campo 38 vezes, marcando 13 gols e dando duas assistências. Entretanto, ainda não saiu do banco de reservas nos dois primeiros jogos do clube no Campeonato Espanhol desta temporada, dando a entender que não faz parte dos planos do técnico Xavi.

A última partida oficial do atleta foi justamente pela Holanda, na vitória por 3 a 2 sobre País de Gales pela quarta rodada da Liga das Nações. Aliás, até o momento, Memphis é o artilheiro da competição, com três gols.