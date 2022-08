Dirigente do Bayern explica o porquê de não contratar Cristiano Ronaldo

Vários clubes foram cotados pela imprensa internacional como um novo destino para Cristiano Ronaldo. Entre as opções, estava o Bayern de Munique, mas segundo o diretor esportivo do clube a negociação estava “fora de alcance”.

“Se olharmos para o nosso ataque atual, mesmo sem Lewandowski, parece difícil do ponto de vista esportivo e financeiro. Temos oito jogadores para quatro posições. Temos jogadores experientes que estão vivendo seu melhor momento futebolístico e talentos a quem queremos dar minutos”, disse Hasan Salihamidzic, em entrevista ao podcast alemão Phrasen Maher.

“Por isso todos escolhemos continuar com o nosso plano. Portanto, estava fora do nosso alcance. Estamos muito felizes com o nosso elenco”, completou.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Manchester United até o final da temporada 2022/23. Apesar de já deixar claro que gostaria de sair do clube, o atleta segue defendendo as cores da equipe inglesa e fazendo aparições nos compromissos.

O jogador já foi especulado, por exemplo, no Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, mas cada time recusou as ofertas.