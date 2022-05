Dirigentes do Fla abrem o jogo sobre caso Diego Alves: “Superado”

Após mais uma semana tumultuada no Flamengo, os dirigentes da equipe finalmente abriram o jogo. Após a vitória de 1 x 0 sobre o Goiás, no Maracanã, o vice Marcos Braz, o executivo de futebol Bruno Spindel e o técnico Paulo Sousa decidiram se pronunciar sobre a polêmica envolvendo o goleiro Diego Alves.

O trio admitiu falha de comunicação entre a comissão técnica e os dirigentes, confirmando que o goleiro nunca disse que tinha condições de jogo. “Vamos abrir com o assunto que quero falar com vocês. Admito que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. Nunca o Diego Alves se sentiu à disposição e nunca o Bruno me disse isso. Foi uma falta de comunicação entre meu fisioterapeuta e meu preparador. Falamos, conversamos, esclarecemos aquilo que tinha que esclarecer, como gente crescida. Da minha parte e da parte de todos, nós estamos centrados naquilo que queremos fazer que é ganhar”, disse o técnico português.

“Episódio está superado. Todos aqui no Flamengo têm objetivo muito claro, que é conquistar títulos. Em nenhum momento o Diego se colocou à disposição para jogar”, continuou Spindel.

“Diego Alves sempre foi tratado com respeito, principalmente por essa gestão. Quando chegamos, ele estava há quase três meses afastado. Se teria um dia aqui no ano que a gente não precisaria desse imbróglio foi justamente nesse, após uma vitória na Libertadores. O principal ponto é fazer tudo com tranquilidade. O ruído teve e está sendo bem explicado. O que aconteceu foi de fato uma falta de comunicação. Estamos aqui para deixar claro que os objetivos de todos são os mesmos, que é ter um final de ano melhor do que foi o início”, completou Braz.

